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СМИ: Дания, Италия и Франция поддержали военно-морскую операцию в Персидском заливе

Автор:  
Тимур Дюсекеев
24 Июля 2019, 13:55
СМИ: Дания, Италия и Франция поддержали военно-морскую операцию в Персидском заливе

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Дания, Италия и Франция поддерживают предложение Великобритании о начале военно-морской операции по обеспечению безопасности перевозок через Ормузский пролив, передаёт собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на журнал EurActiv.

Осторожная поддержка на встрече послов ЕС в Брюсселе резко контрастирует с прохладной реакцией европейских союзников на аналогичный призыв США, впервые озвученный в рамках НАТО в конце июня. Тогда европейцы высказали опасения, что подобные действия могут усилить напряжённость в регионе.

«Запрос Великобритании, а не Вашингтона, облегчает европейцам сплочение вокруг этого, - сказал изданию высокопоставленный дипломат ЕС. - Свобода судоходства очень важна, она отделена от кампании США по максимальному давлению на Иран».

Великобритания представила эту идею перед послами ЕС на встрече в Брюсселе во вторник, заявив, что миссия не будет напрямую затрагивать Европейский союз, НАТО или Соединенные Штаты.

Это была первая официальная встреча в рамках ЕС после того, как министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант изложил в понедельник планы парламента по защите пролива, через который проходит пятая часть мировой нефти.

Великобритания предложила начать военно-морскую операцию после захвата в минувшую пятницу британского танкера Stena Impero иранской стороной.

Представители британских министерств иностранных дел и обороны также обсудили возможную миссию, которая, вероятно, будет включать не только корабли, но и самолеты, вместе с итальянскими, испанскими, французскими и немецкими коллегами.

Высокопоставленный немецкий дипломат в Берлине сказал, что министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас тесно общается со своими британскими и французскими коллегами, чтобы «внести вклад в безопасность» Персидского залива, в том числе в области безопасности на море.

Нидерланды также оценивают британское предложение, в то время как испанский чиновник сказал, что Мадрид провел переговоры с Лондоном и изучал эту идею.

По данным издания, Великобритания намерена провести дополнительные консультации со странами ЕС, включая Швецию, тогда как на прошедшей встрече в Брюсселе Польша и Германия проявили интерес к возможной миссии.

Военно-морскую операцию может возглавить совместное франко-британское командование. У Великобритании есть военно-морская база в Омане, а у Франции - в Объединенных Арабских Эмиратах.

По словам дипломатов, любая подобная операция нуждается в одобрении парламентов некоторых стран ЕС.

Как сообщалось ранее, британский нефтяной танкер Stena Impero в 19 июля ночью был задержан в Ормузском проливе.

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