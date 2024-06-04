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    18:36, 03 Июнь 2024 | GMT +6

    Сметов, Шамшадин или Серикбаев - кто поедет на Олимпиаду, решат спарринги

    Сметов, Шамшадин или Серикбаев - кто поедет на Олимпиаду, решат спарринги
    Фото: ФДК

    Федерация дзюдо РК выпустила официальное заявление, что 7 июня в Алматы пройдут спарринги между представителями весовой категории до 60 кг за право защищать честь страны на Олимпиаде в Париже, передаёт корреспондент агентства Kazinform.

    В настоящее время три казахстанских дзюдоиста входят в список обладателей путевок в олимпийском рейтинге IJF в весе до 60 кг: Нурканат Серикбаев, Елдос Сметов и Магжан Шамшадин.

    Федерация дзюдо Казахстана сообщает, что проведет отборочные поединки среди казахстанских дзюдоистов, являющихся кандидатами на участие в Олимпийских играх, с целью определения участника Олимпиады-2024 от сборной Казахстана в весовой категории до 60 кг.

    По правилам Международной федерации дзюдо и Международного Олимпийского комитета в летних Олимпийских играх по дзюдо в каждой весовой категории могут участвовать только по одному спортсмену из каждой страны.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Олимпиада Дзюдо
    Ерзат Сергазин
    Автор
    Ерзат Сергазин
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