Сметов, Шамшадин или Серикбаев - кто поедет на Олимпиаду, решат спарринги

Федерация дзюдо РК выпустила официальное заявление, что 7 июня в Алматы пройдут спарринги между представителями весовой категории до 60 кг за право защищать честь страны на Олимпиаде в Париже, передаёт корреспондент агентства Kazinform.

В настоящее время три казахстанских дзюдоиста входят в список обладателей путевок в олимпийском рейтинге IJF в весе до 60 кг: Нурканат Серикбаев, Елдос Сметов и Магжан Шамшадин.

Федерация дзюдо Казахстана сообщает, что проведет отборочные поединки среди казахстанских дзюдоистов, являющихся кандидатами на участие в Олимпийских играх, с целью определения участника Олимпиады-2024 от сборной Казахстана в весовой категории до 60 кг.

По правилам Международной федерации дзюдо и Международного Олимпийского комитета в летних Олимпийских играх по дзюдо в каждой весовой категории могут участвовать только по одному спортсмену из каждой страны.