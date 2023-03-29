Сметающий все на своем пути ураган бушует в Батуми

БАТУМИ. КАЗИНФОРМ - В Батуми со вторника бушует сильный ураган, который срывает крыши с домов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Newsreadonline.

Стихия обрушилась не только на грузинский город, но и на Черное море, где зафиксирован 5-балльный шторм.

Местные жители говорят, что такого стихийного бедствия в городе не было уже много лет. В воздухе летают обломки крыш, сетки, предметы быта и даже собаки.

Ураган повредил инфраструктуру города, выкорчевал деревья, крыши и рекламные баннеры.

Местным властям пришлось перекрыть движение по проспекту Фридона Халваши, где ветер выкорчевал многолетние эвкалипты.

Во вторник в результате сильного ветра на улице Агмашенебели в Кобулете под Батуми на автомобиль упало дерево. Молодой человек, находившийся в нем, погиб.

Информацию подтвердили в МВД Батуми. По данным ведомства, расследование уже начато. Сообщений о других пострадавших в результате сильного ветра нет.

В экстренные службы до сих пор поступают сообщения о разрушениях. Служба управления чрезвычайными ситуациями старается оперативно реагировать на все звонки.

По данным Еprimefeed, по счастливой случайности тысячи болельщиков, которые смотрели матч отборочного раунда Евро-2024 между сборными Грузии и Норвегии на стадионе «Аджарабет Арена» в Батуми, не пострадали. Сильный ветер на парковке вокруг стадиона сорвал ограждения и повредил автомобили, сообщает Sputnik-Грузия. По прогнозам синоптиков, такая непогода на западе Грузии продлится еще несколько дней. На море ожидается шторм силой 4-5 баллов.