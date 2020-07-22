Смешанный формат обучения выбрали в вузе СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Как будет работать в новом учебном году Северо-Казахстанский государственный университет им. М. Козыбаева рассказал и.о. ректора Ербол Исакаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Пандемия коронавируса сказалась и на деятельности вуза. По словам Е.Исакаева, университет планирует готовить кадры в формате «Blended Learning» с внедрением в образовательный процесс технологии смешанного обучения.

«Планируется лекционные занятия осуществлять в режиме online, реального времени на платформах ZOOM. Практические занятия будут проводиться асинхронно через образовательные платформы, электронную почту, доступные мессенджеры. С соблюдением санитарно-эпидемиологического режима будет разрешен доступ к лабораториям, обсерватории для проведения исследований докторантам, магистрантам, студентам выпускного курса, студентам Высшей школы медицины для проведения клинической работы, практических заданий. Обучение для иностранных студентов остается дистанционным», - рассказал Е. Исакаев.

Для профессорско-преподавательского состава и сотрудников вуза организовали курс повышения квалификации «Система дистанционного обучения в условиях информатизации и цифровизации». В августе планируют курсы «Методы дистанционного обучения и эффективной организации учебного процесса».

На заседании акимата глава региона Кумара Аксакалова сообщил, что для вуза построят новый учебно-лабораторный корпус и общежития.