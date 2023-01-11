Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Восточно-Казахстанская область

Смесь от гололеда разъедает обувь - пояснение коммунальной службы Усть-Каменогорска

11 Января 2023, 22:28
Смесь от гололеда разъедает обувь - пояснение коммунальной службы Усть-Каменогорска

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Жители Усть-Каменогорска жалуются на то, что из-за смеси, используемой против гололеда, страдает обувь и резина автомобильных колес. На жалобы жителей ответили в коммунальной службе города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В социальных сетях распространяется жалоба жителей города. Они указывают на то, что из-за реагентов, которые коммунальные службы применяют на городских улицах, портится обувь и резина автомобильных колес. У жителей города есть подозрения, что в смесь от гололеда добавлены химические вещества.

В связи с этим корреспондент Казинформа связался с директором коммунального государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Таза Өскемен» акимата города Асхатом Таженовым.

«При гололеде мы посыпаем тротуары и проезжую часть песком. Никакой реагент не используем. В Сети распространяется недостоверная информация. Использование реагентов требует существенных затрат денежных средств. Одна тонна реагента стоит 1,5 млн тенге. Чтобы обеспечить весь город, потребуется около 1 тысячи тонны реагентов. У нас не предусмотрены такие средства», - пояснил он.

По словам Асхата Таженова, этой зимой выпало очень много снега. В начале января в Усть-Каменогорске внезапно потеплело, тогда песок и смешался со снегом.


Новости по теме
Остерегаться сосулек посоветовали алматинцам
В Астане организовали бесплатные курсы казахского языка для взрослых
Техническое обследование моста с разошедшимися швами начнут в Астане 13 января
Теги:
Читайте также
В Усть-Каменогорске сосед спас троих детей при пожаре в доме
Шторм ожидается в 10 регионах РК
Движение ограничили на участках автодорог в двух областях Казахстана
Четыре лавины спустили в ВКО
Спасатели пробились на вездеходе к больному на зимовке в ВКО
Движение ограничили на автодорогах в 13 областях Казахстана
Шторм ожидается на большей части Казахстана
27 человек спасли из снежного плена на дорогах Республики сотрудники МЧС РК за сутки
Новости партнеров
Популярное
1 170 авто скопилось на трассе под Экибастузом из-за непогоды
2 Три человека претендуют на мандат сенатора в Карагандинской области
3 Снижать пенсионный возраст за каждого ребенка – в Минтруда ответили на предложение
4 Что нужно знать о выборах в Сенат: 55 кандидатов претендуют на место сенатора
5 Экологи оштрафовали «создателей» искусственного озера в Атырау

Лента новостей