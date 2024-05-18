Смертоносные штормы обрушились на Техас, есть жертвы

Юго-восточный Техас подвергся второму за месяц сильному урагану, в результате которого погибло четыре человека, передает собственный корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на CBS News.

Шторм со скоростью 160 км в час стал причиной отключения электроэнергии в сотнях тысяч домов и предприятий, падения деревьев, затопления улиц, разрушения зданий, а также повреждения окон в офисах и высотных зданиях в районе Хьюстона.

По данным офиса Национальной метеорологической службы Хьюстона, в преддверии шторма во многих округах были объявлены предупреждения о ливневых паводках и сильных грозах.

Фото: CBS News

Полеты были приостановлены в двух крупных аэропортах Хьюстона из-за погодных условий. Также в округе объявлено о закрытии в пятницу всех школ.

Поступило множество вызовов в службы экстренной помощи 911 от населения в связи с утечкой газа и обрыва электропроводов.

В общей сложности, по данным сервиса «PowerOutage.us», который собирает, записывает и обобщает оперативные данные о перебоях в подаче электроэнергии от коммунальных служб по всей территории США, в Техасе без электричества остались 834 тыс. клиентов, из них более 808 тыс. потребителей в округе Харрис и его окрестностях, в котором находится г.Хьюстон, где проживают более 4,7 млн человек.