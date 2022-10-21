Смертную казнь за педофилию предлагают ввести в Кыргызстане

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – В Кыргызстане в связи с ростом преступлений против половой неприкосновенности детей предлагается предусмотреть в Конституции КР смертную казнь в качестве исключительной меры наказания за педофилию. Соответствующий законопроект вынесен на общественное обсуждение, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Жогорку Кенеша КР.

Согласно официальным данным Министерства внутренних дел КР, только за восемь месяцев 2022 года зарегистрировано одно убийство в отношении несовершеннолетнего ребенка в возрасте 14 лет (сопряженное с изнасилованием, насильственным удовлетворением половой страсти в иных формах), 35 фактов изнасилований (в отношении детей не достигших 14-летнего возраста – 15 случаев, от 14 до 18 лет – 20 фактов), 25 случаев насильственных действий сексуального характера (в отношении детей не достигших 14-летнего возраста – 16 фактов, от 14 до 18-лет – девять фактов).

Тенденция увеличения случаев особо тяжких преступления против детей, в том числе сексуального характера, вынудила общество всерьез задуматься о возврате смертной казнив виде уголовного наказания за сексуальное насилие над детьми, не достигшими восемнадцатилетнего возраста.

С инициативой внесения поправок в Конституцию КР выступила группа из 61 депутата Жогорку Кенеша КР.

Фото: img.huffingtonpost.com