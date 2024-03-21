Смертную казнь требуют для главы крупнейшей финансовой аферы во Вьетнаме

Прокуроры во вторник потребовали смертной казни для Чыонг Ми Лан, главной виновницы крупнейшего финансового мошенничества во Вьетнаме, передает агентство Kazinform со ссылкой на Reuters.

Чыонг Ми Лан обвиняют в руководстве аферой и требуют смертную казнь по обвинению в хищении.

— Лан не признала свою вину и не проявила раскаяние, — цитирует прокуроров газета Thanh Nien.

Чыонг Ми Лан и её сообщники обвиняются в выведении более 304 трлн донгов ($12,46 миллиарда) из коммерческого банка Saigon Joint Stock Commercial Bank (SCB), которым она фактически управляла через доверенных лиц, говорят следователи.

Она выдавала незаконные кредиты фиктивным структурам и размещала фиктивные облигации.

Общий финансовый ущерб по делу составил 498 трлн донгов ($20 миллиардов), что составляет около 4,9% от ВВП Вьетнама.

Также её обвиняют во взяточничестве, включая предполагаемую выплату в $5,2 млн старшему инспектору центрального банка, говорят следователи.