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    20:32, 20 Март 2024 | GMT +6

    Смертную казнь требуют для главы крупнейшей финансовой аферы во Вьетнаме

    чыонг
    Фото: gazeta.ru

    Прокуроры во вторник потребовали смертной казни для Чыонг Ми Лан, главной виновницы крупнейшего финансового мошенничества во Вьетнаме, передает агентство Kazinform со ссылкой на Reuters.

    Чыонг Ми Лан обвиняют в руководстве аферой и требуют смертную казнь по обвинению в хищении.

    — Лан не признала свою вину и не проявила раскаяние, — цитирует прокуроров газета Thanh Nien.

    Чыонг Ми Лан и её сообщники обвиняются в выведении более 304 трлн донгов ($12,46 миллиарда) из коммерческого банка Saigon Joint Stock Commercial Bank (SCB), которым она фактически управляла через доверенных лиц, говорят следователи.

    Она выдавала незаконные кредиты фиктивным структурам и размещала фиктивные облигации.

    Общий финансовый ущерб по делу составил 498 трлн донгов ($20 миллиардов), что составляет около 4,9% от ВВП Вьетнама.

    Также её обвиняют во взяточничестве, включая предполагаемую выплату в $5,2 млн старшему инспектору центрального банка, говорят следователи.

    Теги:
    Мошенничество Вьетнам СМИ Мировые новости
    Мадина Гумарова
    Автор
    Мадина Гумарова
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