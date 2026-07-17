Смертность в Латвии более чем вдвое превысила рождаемость
В Латвии за январь-май 2026 года число умерших более чем в два раза превысило количество новорожденных. Естественная убыль населения составила 6859 человек, передает агентство Kazinform со ссылкой на Belta.by.
Сообщается, что по предварительным данным Центрального статистического управления Латвии, за первые пять месяцев года в стране зарегистрировано 4589 новорожденных — на 216, или 4,5%, меньше, чем за аналогичный период 2025 года.
Только в мае родились 947 детей, что на 30 меньше, чем годом ранее. Из них 477 мальчиков и 470 девочек.
За тот же период в Латвии зарегистрировано 11 448 умерших — на 215 человек, или 1,9%, больше, чем годом ранее. Таким образом, число умерших превысило число родившихся на 6859 человек. Для сравнения, за аналогичный период 2025 года естественная убыль населения составляла 6428 человек.
Кроме того, с января по май 2026 года в стране зарегистрировали 2396 браков — это на 591, или почти на 20%, меньше, чем за первые пять месяцев прошлого года.
Также по предварительным данным, на 1 июня 2026 года численность населения Латвии составляла 1,833 млн человек.
Ранее сообщалось, что в Японии зафиксирован исторический минимум рождаемости.