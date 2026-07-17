Смертность в Латвии более чем вдвое превысила рождаемость

В Латвии за январь-май 2026 года число умерших более чем в два раза превысило количество новорожденных. Естественная убыль населения составила 6859 человек, передает агентство Kazinform со ссылкой на Belta.by .

Сообщается, что по предварительным данным Центрального статистического управления Латвии, за первые пять месяцев года в стране зарегистрировано 4589 новорожденных — на 216, или 4,5%, меньше, чем за аналогичный период 2025 года.

Только в мае родились 947 детей, что на 30 меньше, чем годом ранее. Из них 477 мальчиков и 470 девочек.

За тот же период в Латвии зарегистрировано 11 448 умерших — на 215 человек, или 1,9%, больше, чем годом ранее. Таким образом, число умерших превысило число родившихся на 6859 человек. Для сравнения, за аналогичный период 2025 года естественная убыль населения составляла 6428 человек.

Кроме того, с января по май 2026 года в стране зарегистрировали 2396 браков — это на 591, или почти на 20%, меньше, чем за первые пять месяцев прошлого года.

Также по предварительным данным, на 1 июня 2026 года численность населения Латвии составляла 1,833 млн человек.

Ранее сообщалось, что в Японии зафиксирован исторический минимум рождаемости.