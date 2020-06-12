Смертность в РК падает: количество смертей сократилось на 7,5% за год
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По итогам первого квартала текущего года численность умерших в стране составила 31,2 тыс. человек — на 7,5% меньше, чем в аналогичном периоде годом ранее, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ranking.kz.
Из умерших 61,4%, или 19,2 тыс. человек — городское население, и, соответственно, 38,6%, или 12 тыс. человек — сельское.
По гендерному признаку количество умерших мужчин превышает количество женщин: 14,4 тыс. женщин (минус 8,1%) на 16,8 тыс. мужчин (минус 7%).
В региональном разрезе наибольшая численность умерших зафиксирована в Восточно-Казахстанской области: 3,3 тыс. человек, против 3,7 тыс. человек годом ранее (минус 11,1% за год). Следом идут Алматинская (3,2 тыс. человек, против 3,5 тыс. человек годом ранее, минус 6,7%) и Карагандинская (3,1 тыс. человек, против 3,5 тыс. человек годом ранее, минус 10%) области.
Сокращение смертности наблюдается в 13 регионах страны из 17, и лишь в 4 отмечен незначительный рост: в Западно-Казахстанской области (плюс 3,4% за год), Шымкенте (плюс 2%), Мангыстауской области (плюс 1,3%) и столице (плюс 0,2%).
По основным классам причин смертности в стране почти четверть случаев — 23,7%, или 7,4 тыс. — пришлась на болезни системы кровообращения, среди которых 166 смертей — от гипертонической болезни, 2,5 тыс. — от ишемической болезни сердца, 2,7 тыс. — от сосудистого поражения мозга.
Ещё 11,7%, или 3,7 тыс. случаев, пришлось на смерти от новообразований, среди которых смертность от злокачественных новообразований составила 3,6 тыс. случаев.
На болезни органов дыхания пришлось также 11,7% смертей, среди них 1 тыс. случаев — от гриппа, ОРЗ и пневмонии.
Смерти от несчастных случаев, отравлений и травм составили 7,7%, или 2,4 тыс. случаев.
- Новорожденному с коронавирусом провели операцию на сердце в Туркестанской области
- Не пропустил без маски: мужчина напал на охранника ТРЦ в Алматы
- О летальных случаях от коронавируса в Нур-Султане рассказала Сауле Кисикова
- Мажилис принимает все необходимые меры для нераспространения коронавируса
- Что известно о новых заболевших коронавирусом в Атырауской области
- В Пекине впервые за несколько недель выявили локальный случай передачи коронавируса
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана