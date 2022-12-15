Смертность в Казахстане снизилась на 26% за год

15 Декабря 2022, 11:08

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По итогам января–сентября текущего года численность умерших в Казахстане составила 101,7 тысяч человек — на 26,1% меньше, чем годом ранее, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Ranking.kz.

В аналогичном периоде прошлого года показатель достигал 137,6 тысяч человек, на 10,4% больше, чем в предыдущем году.

В региональном разрезе наибольшая численность умерших была зафиксирована в Алматы (9,3 тысяч человек — на 35,1% меньше, чем годом ранее), а также в Карагандинской (8,8 тысяч человек) и Туркестанской (7,4 тысяч человек) областях, наименьшая — ожидаемо в новообразованной Улытауской области (1,5 тысячи человек).

В текущем году наблюдается заметное снижение смертности во всех регионах страны. Сокращение численности умерших составило от 18,7% в Северо-Казахстанской области до 52,5% в Восточно-Казахстанской.

Среди самых распространенных причин смерти в Казахстане чаще всего фигурировали болезни системы кровообращения: 22,7 тысяч умерших — сразу на 30,2% меньше при этом, чем годом ранее.

Далее идут такие причины, как новообразования (10,2 тысяч умерших), болезни органов дыхания (9,8 тысяч умерших), несчастные случаи, отравления и травмы (8,5 тысяч умерших), а также болезни органов пищеварения (8,1 тысяч умерших).