Смертность в Казахстане снизилась на 2% - Елжан Биртанов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов рассказал об улучшениях, которые произошли в сфере здравоохранения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сформирована служба общественного здравоохранения в соответствии с лучшим международным опытом. В рамках развития первичной медико-санитарной помощи на 16% снижена нагрузка на врачей общей практики, внедрена программа управления. В рамках реализации поручения Главы государства внедрено регулирование цен на лекарства. Проведены все подготовительные работы для внедрения ОСМС с 2020 года», - сказал Елжан Биртанов на заседании Правительства.

Он отметил, что в государственных медицинских организациях на 100% внедрены основы корпоративного управления.

«На 30% увеличена зарплата медицинских работников, в 2,7 раза снижен дефицит медицинских работников. Инвестиции в здравоохранении выросли в 2,5 раза и достигли 147 млрд. Введены 469 новых медицинских объектов во всех медицинских организациях внедрены медицинские информационные системы», - перечислил министр.

«В результате улучшены показатели здоровья населения – общая смертность снизилась на 2%, материнская смертность на 13%, младенческая на 4%, смертность от туберкулеза на 41%. В целом отмечается достижение поставленных целей и задач в рамках госпрограммы «Денсаулык», - добавил Е. Биртанов.