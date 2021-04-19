Смертность при ДТП увеличилась в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За 3 месяца текущего года в республике совершено 2 621 ДТП, в которых погибли 363 человека. Об этом сообщил на брифинге советник министра внутренних дел РК Нурдильда Ораз, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По статистике органов внутренних дел, за 3 месяца текущего года в республике совершено 2 621 ДТП, в которых погибли 363 и травмировано 3 605 человек. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число погибших возросло на 11,7%», - сказал Нурдильда Ораз.

Было отмечено, что причинами совершения ДТП остаётся низкая транспортная дисциплина водителей, связанная с превышением скорости, выездом на встречную полосу и проездом перекрёстков.

Ранее сообщалось, что проекционные и интеллектуальные пешеходные переходы, альтернативную дорожную разметку, в том числе объемный 3D-формат, интерактивные дорожные знаки и другие новшества планируют внедрять в пилотном режиме в Казахстане.

«В МВД совместно с представителями Министерства индустрии и инфраструктурного развития, Национальной компании «КазАвтоЖол», ряда отраслевых вузов страны проведен межведомственный семинар-совещание по вопросам обеспечения дорожной безопасности. В целях повышения безопасности автомобильных дорог специалисты МВД изучили передовой зарубежный опыт и предложили запустить пилот на дорогах Алматинской, Жамбылской и Восточно-Казахстанской областей», - уточнил Нурдильда Ораз. Спикер отметил, что передовые технические решения будут тестироваться в реальных условиях и адаптироваться под особенности казахстанских дорог.