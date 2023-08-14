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    15:41, 14 Август 2023 | GMT +6

    Смертность превышает рождаемость в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области за полгода родился 2 791 человек и умерли 2 923. Данные о демографической ситуации привел департамент Бюро национальной статистики, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации статистиков, среди родившихся - 1 420 мальчиков и 1 371 девочка.

    Из всех новорожденных 1 171 появились на свет в Петропавловске. Среди районов наиболее высокий коэффициент рождаемости - в Уалихановском, Акжарском, Мамлютском и Тайыншинском. Наиболее низкая рождаемость по области - в Есильском, Тимирязевском и Аккайынском районах.

    Среди основных классов причин смерти населения наибольший удельный вес занимают болезни системы кровообращения – почти 17% случаев, болезни органов дыхания – 14%, болезни органов пищеварения и новообразования – более 8%, несчастные случаи, отравления и травмы – свыше 6%. Коэффициент смертности по области составил 11,06 промилле, или 11 смертей на 1 000 человек населения.

    Численность населения области на 1 июля составила 532,7 тысячи человек. Среди них 51% составляют жители сельской местности. По сравнению с апрелем, численность населения региона уменьшилась на 700 человек.


    Теги:
    Общество Северо-Казахстанская область Демография Здравоохранение Статистика для mail.ru
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