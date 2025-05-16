Смертность от передозировки наркотиками в США снизилась на 27%
В 2024 году в США было зарегистрировано на 30 тысяч случаев смерти от передозировки наркотиками меньше, чем годом ранее, что является самым большим годовым снижением, передает собственный корреспондент агентства Кazinform со ссылкой на NBC News.
По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), опубликованным в среду, в прошлом году от передозировки умерло около 80 тысяч человек. Это на 27% меньше, чем 110 тысяч в 2023 году.
По мнению экспертов, уменьшение смертности связано с повышением доступности препарата налоксона, помогающего справиться с передозировкой, лечением наркозависимости и сокращением числа американцев, находящихся в группе риска.
Администрация Трампа рассматривает опиоиды как главную проблему для борьбы с которой была усилена безопасность границы, а мексиканские картели были признаны иностранными террористическими организациями.