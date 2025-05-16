Смертность от передозировки наркотиками в США снизилась на 27%

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), опубликованным в среду, в прошлом году от передозировки умерло около 80 тысяч человек. Это на 27% меньше, чем 110 тысяч в 2023 году.

По мнению экспертов, уменьшение смертности связано с повышением доступности препарата налоксона, помогающего справиться с передозировкой, лечением наркозависимости и сокращением числа американцев, находящихся в группе риска.

Администрация Трампа рассматривает опиоиды как главную проблему для борьбы с которой была усилена безопасность границы, а мексиканские картели были признаны иностранными террористическими организациями.