Смертность от рака в Павлодарской области за пять лет снизилась на 20 % - облздрав

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – О проблемах борьбы с раком говорили на республиканском координационном совете по борьбе с онкозаболеваниями, который проходит в Павлодарской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Павлодарская область входит в «тройку» лидеров в стране по количеству онкологических больных, ежегодно в области диагностируется около двух тысяч пациентов с онкологическими заболеваниями. В регионе смертность за последние пять лет снизилась на 20 %», - сообщили в управлении здравоохранения Павлодарской области журналистам.

О проблемах борьбы с раком говорили на республиканском координационном совете по борьбе с онкозаболеваниями, который проходит в Павлодарской области. На этой ежегодной встрече рассматриваются итоги работы онкологических служб регионов за 2022 год. Разбирают и исполнение «Реализации Дорожной карты Комплексного плана по борьбе с онкологическими заболеваниями».

По данным облздрава, в павлодарском областном онкологическом диспансере работают около 370 сотрудников. В диспансере проводят более 1 300 операций. 30 % из них – малоинвазивные операции.

«Раньше в таких узких палатах лечили по пять-шесть пациентов. Терапевтического отделения не было. Несмотря на это, были проведены тысячи операций. Мы очень обрадовались, когда построили новое здание. В 2021 году запущены современные технологии. Для пациентов созданы все благоприятные условия. В одну палату госпитализируют двух пациентов», - отметила главный онколог Минздрава Казахстана Диляра Кайдарова.

По словам руководителя управления здравоохранения Айдара Ситказинова, сегодня на диспансерном учете стоят более 12 тысяч жителей области с онкологическими заболеваниями.

«Диспансерный пункт в области оснащен необходимым для лечения медицинским оборудованием. Самые точные и интенсивные терапии проводятся с помощью современных аппаратов», - сказал он.

«У меня была операция в Алматы 27 декабря, и я приехала сюда 18-го. Лечусь неделю, пять раз в неделю. Думаю, что это поможет, процедуры делают. Все хорошо. С врачом и нас хорошие отношения: говорит вежливо и все объясняет. Все очень хорошо», - поделилась своим опытом пациент из Экибастуза Бахыт Олентинова.

В ходе совещания врачи из всех регионов Казахстана отчитались о проводимой работе по профилактике онкологических заболеваний. Был обсужден и комплексный план на ближайшие три года.

Фото управления здравоохранения Павлодарской области.