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    17:17, 26 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Смертность от несчастных случаев на производстве снизилась в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По данным Комитета труда, социальной защиты и миграции Министерства труда и социальной защиты населения РК, за восемь месяцев т.г. в результате несчастных случаев на производстве пострадало 938 работников, 114 из которых погибли. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

    Таким образом, уровень производственного травматизма вырос на 2,9% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года (за 8 месяцев прошлого года пострадали 912 человек). При этом смертность от производственного травматизма снизилась на 12,3% (в 2020 году за аналогичный период на производстве погибли 130 человек).

    Как и ранее, высокий уровень производственного травматизма сохраняется в Карагандинской (пострадало 169 чел.), Восточно-Казахстанской (111 чел.), Павлодарской (77 чел.), Костанайской (73 чел.), Актюбинской (72 чел.) областях.

    В разрезе отраслей экономики наибольшее количество пострадавших отмечается на предприятиях горно-металлургического комплекса – 134 чел. (19,4%) и строительной отрасли – 80 чел. (11,6%).


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