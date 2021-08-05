Смертность от коронавируса в ВКО снизилась в пять раз
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Медицинские работники ВКО уже научились лечить коронавирус. Несмотря на то, что количество случаев заболевания растет во всем Казахстане, смертность от болезни снизилась в разы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр.
В ходе брифинга руководитель управления здравоохранения ВКО Ермек Омарбеков рассказал, что в регионе лечение коронавируса проходит по определенным протоколам, в медучреждениях области, в том числе и районных больницах, для этого есть необходимые лекарства и оборудование. Результат этого можно увидеть по показателям смертности, ведь на уровень летальности влияет не только сам вирус, но и стратегия терапии.
Всего с начала пандемии от коронавируса скончалось 372 человека, в том числе 300 за прошлый год.
«С начала этого года у нас умерло 72 человека от COVID-19. Показатель смертности снизился в пять раз. Это говорит о многом. Ведь сейчас в регионе регистрируется дельта-штамм, а он достаточно агрессивный. Но наши врачи делают все возможное для того, чтобы спасти каждого человека», – отметил Ермек Омарбеков.
Он также обратился ко всем переболевшим и прошедшим вакцинацию жителям области с просьбой сдать в центрах крови области иммунную плазму. Ведь переливание компонентов крови с высоким титром антител доказало свою эффективность при лечении ряда заболевших пациентов. Так, в регионе удалось спасти не одного человека. Больше 700 человек, больных коронавирусом, получили иммунную плазму, которая помогла им побороть вирус.
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