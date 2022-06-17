17 Июня 2022 12:33

Смертность от коронавируса в мире возросла на 4%

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), после пяти недель снижения смертности от коронавируса число зарегистрированных случаев смерти во всем мире на прошлой неделе увеличилось на 4%, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на издание ABC News.

В еженедельной оценке пандемии, опубликованной в четверг, агентство здравоохранения ООН сообщило, что на прошлой неделе было зарегистрировано 8 тыс. 700 случаев смерти от коронавируса, что больше на 21 % - в Северной и Южной Америке и на 17 % - в западной части Тихого океана.

ВОЗ заявила, что число случаев заражения коронавирусной инфекцией продолжало снижаться: на прошлой неделе было зарегистрировано около 3,2 млн новых случаев, что привело к снижению числа заражений по сравнению с пиком в январе. Тем не менее, в некоторых регионах наблюдались значительные всплески инфицирования, при этом на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии сообщалось о росте на 58 % и 33 % соответственно.