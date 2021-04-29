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    13:57, 29 Апрель 2021 | GMT +6

    Смертность от коронавируса увеличилась в пять раз в столице

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На сколько увеличилась смертность от коронавируса в столице по сравнению с началом года, сообщила заместитель директора ГКП на ПХВ «Многопрофильный медицинский центр» акимата города Нур-Султана Сауле Атыгаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мы пролечили очень много пациентов, но, к сожалению, очень многих потеряли. В апреле, наверное, как никогда мы увидели значительный рост заболеваемости. Если сравнивать с январем этого года, то заболеваемость увеличилась примерно в три-четыре раза, летальность практически в пять раз стала выше, чем это было в январе. Если в январе умерли 22 человека, то в апреле уже 104», - сказала Сауле Атыгаева в ходе круглого стола по вопросам вакцинации.

    Врач добавила, что это чьи-то родственники, близкие, родители, друзья, коллеги.

    «Нам очень трудно видеть родственников, которые приходят забирать тела своих умерших близких», - отметила Сауле Атыгаева.

    В связи с этим врач призвала граждан к вакцинации, так как это единственный способ на сегодня обезопасить себя и своих близких.

    Ранее сообщалось, что ежедневно в столице регистрируют до 500 случаев коронавируса.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Астана
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