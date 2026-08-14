Смертность от ДТП, рака и болезней сердца снизилась в Казахстане

В Казахстане по итогам первого полугодия 2026 года улучшился ряд ключевых показателей здоровья населения, передает Kazinform со ссылкой на Министерство здравоохранения РК.

Как сообщил первый вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев на заседании коллегии ведомства, общая смертность снизилась на 0,8%, смертность от болезней системы кровообращения — на 10,9%, от онкологических заболеваний — на 5%, в результате дорожно-транспортных происшествий — на 20,9%. За семь месяцев материнская смертность уменьшилась на 17,5%.

— Главный результат работы системы здравоохранения — сохраненные жизни и здоровье людей. Положительная динамика показывает, что принимаемые меры дают результат. Теперь важно закрепить его и обеспечить одинаковую доступность качественной медицинской помощи во всех регионах, — отметил Тимур Султангазиев.

Улучшаются показатели здоровья матери и ребенка

За семь месяцев показатель материнской смертности снизился с 9,7 до 8,0 на 100 тысяч живорожденных. Младенческая смертность составила 5,93 при плане 7,3, неонатальная — 3,05 при плане 4,1.

Основной акцент во втором полугодии будет сделан на профилактике осложнений беременности, качестве наблюдения женщин и детей, патронаже и своевременной медицинской помощи.

Растет охват профилактикой и ранней диагностикой

Доля профилактических посещений организаций ПМСП достигла 33,7% при годовом плане 27%. Охват онкологическими скринингами увеличился с 37,6% до 42%, а доля злокачественных новообразований, выявленных на наиболее ранних — 0–I стадиях, составила 34,3% при плане 33,8%.

Вместе с тем министерство намерено усилить работу в регионах, где сохраняются низкие показатели раннего выявления заболеваний и имеются проблемы с маршрутизацией пациентов.

Лекарства и поддержка медработников

Доля отечественных лекарственных средств и медицинских изделий в закупках Единого дистрибьютора достигла 34,9% при плане 32%.

Прослеживаемость движения лекарств в режиме реального времени составила 77%, превысив годовой план в 75%. Это позволяет контролировать движение препаратов по всей цепочке поставок и быстрее реагировать на риски дефицита.

За последние три года объем мер социальной поддержки медицинских работников вырос в 6,7 раза. Приоритетом остается закрепление врачей и среднего медицинского персонала в регионах и сельской местности.

Основная задача — сократить разрыв между регионами

По итогам полугодия из 24 ключевых показателей пять требуют дополнительного внимания. Региональным управлениям здравоохранения поручено провести их детальный анализ и принять конкретные меры.

— Средние показатели по стране не должны скрывать проблемы отдельных территорий. По итогам года нам нужны не объяснения причин, а конкретное улучшение показателей и реальный результат для населения, — подчеркнул Тимур Султангазиев.

Во втором полугодии Минздрав сосредоточится на закреплении достигнутых результатов и улучшении показателей, непосредственно влияющих на продолжительность и качество жизни населения, отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что число пищевых отравлений в школах Казахстана сократилось в четыре раза.