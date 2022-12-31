Смертность от COVID в Китае возросла до 9 тысяч в день – британская исследовательская компания

31 Декабря 2022, 00:28

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Около 9 тысяч человек в Китае, вероятно, умирают каждый день от COVID-19, сообщила в четверг британская компания по сбору данных о здоровье Airfinity, почти удвоив свою оценку по сравнению с неделей ранее, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Reuters.

Случаи инфицирования COVID возросли в Китае в ноябре после того, как Пекин отказался от своей политики нулевого COVID, включая регулярное ПЦР-тестирование своего населения и публикацию данных о бессимптомных случаях.

Совокупное количество смертей в Китае с 1 декабря, вероятно, достигло 100 тысяч человек, при этом общее количество инфицированных составило 18,6 млн человек, говорится в заявлении Airfinity. В нем говорится, что он использует моделирование на основе данных из китайских провинций до того, как были реализованы недавние изменения в отчетности о случаях.

Airfinity ожидает, что число случаев заражения COVID-19 в Китае достигнет своего первого пика 13 января с 3,7 млн случаев в день.

Это контрастирует с несколькими тысячами случаев, сообщаемых органами здравоохранения в день, после того, как общенациональная сеть полигонов для тестирования ПЦР была в значительной степени демонтирована, поскольку власти переключились с профилактики инфекций на их лечение.

Airfinity ожидает, что смертность достигнет пика 23 января и составит около 25 тысяч человек в день, а с декабря общее число смертей достигнет 584 тысяч человек.

С 7 декабря, когда Китай резко изменил свою политику, власти сообщили о 10 случаях смерти от COVID.

Представители органов здравоохранения недавно заявили, что они определяют смерть от COVID как человека, который умирает от дыхательной недостаточности, вызванной COVID-19, за исключением случаев смерти от других заболеваний и состояний, даже если у умершего был положительный результат на вирус.

По состоянию на 28 декабря официальное число погибших от COVID в Китае с начала пандемии в 2020 году составило 5 тысяч 246 человек.

Согласно заявлению Airfinity, к концу апреля в Китае погибнет 1,7 млн человек.

Согласно веб-сайту Airfinity, в 2020 году он создал «первую в мире специализированную платформу для аналитики и сбора данных о здоровье COVID-19».

Главный эпидемиолог Китая У Цзунью заявил в четверг, что команда Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний планирует по-разному оценивать смертельные случаи.

Команда измерит разницу между числом смертей в текущей волне инфекций и числом смертей, ожидаемым, если бы эпидемии не было, сказал Ву журналистам на брифинге.

По словам Ву, рассчитывая так называемую «избыточную смертность», Китай сможет выяснить, что могло быть потенциально занижено.

Ранее сообщалось, что Китай вновь откроет границы, отменит карантин по COVID-19 с 8 января. Китай возобновит пассажирское сообщение через сухопутные пограничные пункты пропуска, вновь начнет выдачу паспортов своим гражданам для зарубежных турпоездок.

В Китае перестали публиковать ежедневные данные о ковиде.