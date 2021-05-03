Смертность от COVID-19 в Индии бьет новые рекорды

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За минувшие 24 часа в Индии, по официальным данным, от коронавируса скончались 3689 человек - больше, чем за какие-либо другие сутки с начала пандемии в стране. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC.

Днем ранее в Индии было зафиксировано более 400 тысяч новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Столько случаев за отдельно взятые сутки не было никогда ни в одной другой стране.

К такому резкому росту заболеваемости система здравоохранения страны оказалась не готова. В больницах уже давно не хватает мест на всех, кому требуется срочная госпитализация. Также наблюдается острая нехватка медицинского кислорода.

Что происходит в Индии сейчас?

С начала пандемии в Индии зарегистрировано более 19 млн случаев заболевания COVID-19. По этому показателю Индия занимает второе место в мире - после США. В стране более 215 тысяч подтвержденных смертельных случаев от болезней, вызванных коронавирусной инфекцией. Однако из-за нехватки тестов реальные показатели заболеваемости и смертности от COVID-19, как считают эксперты, могут сильно отличаться от официальных данных и значительно превышать их.

Как подчеркивают эксперты, очень много людей, особенно в сельской местности, не имеют возможности обратиться за медицинской помощью и лечатся дома. Эксперты также отмечают, что значительное число смертей от COVID-19 в деревнях и небольших городах не попадают в общую статистику человеческих потерь от пандемии коронавируса.

Неделю назад в Индии уже регистрировалось 3645 смертей за сутки. То есть число смертей от коронавируса за сутки остается на очень высоком уровне уже более недели. В Бразилии и США на пике эпидемии также регистрировалось больше 4000 смертей в сутки.

В социальных сетях уже почти две недели пользователи публикуют фотографии и видео из больниц. Как правило, на таких фотографиях - семьи, которые умоляют взять на лечение родственника, у которого болезнь протекает в тяжелой форме, однако все их старания оказываются тщетными - в больницах нет мест. Тем временем, морги переполнены, а крематории вынуждены работать круглосуточно.

В СМИ появляются публикации о смертях в больницах из-за нехватки медицинского кислорода. Так, 12 человек скончались по этой причине в минувшую субботу в одной из больниц в Дели.

Ранее 16 пациентов скончались в двух больницах в штате Андхра-Прадеш на юге страны - из-за перебоев с подачей медицинского кислорода. Аналогичный случай произошел в пригороде Дели: там из-за отключения системы подачи медицинского кислорода скончались шесть человек, сообщает газета Times of India.

Высокий суд в Дели предупредил чиновников об ответственности в случае перебоев с поставкой жизненно необходимых препаратов и оборудования в больницы.

Что в Индии с вакцинацией?

Каждый взрослый житель Индии в теории может пройти вакцинацию. Однако старт прививочной кампании в минувшую субботу оказался под угрозой срыва: сразу несколько штатов заявили, что у них нет необходимого количества доз, чтобы прививать взрослых в возрасте от 18 до 44 лет.

Несмотря на то, что на территории Индии производится львиная доля всех вакцин от коронавируса, в стране нет достаточного количества доз для организации быстрой прививочной кампании. На этом фоне власти Индии временно приостановили экспорт вакцины AstraZeneca.

По данным министерства здравоохранения страны, 2 мая первую дозу вакцины получили 84599 жителей в возрасте от 18 до 44 лет.

В Индии используются две вакцины - оксфордская AstraZeneca (в Индии ее называют Covishield) и Covaxin (от индийской фармкомпании Bharat Biotech). Российская вакцина Sputnik V также была одобрена для применения. Первые 150 тысяч доз Sputnik V поступили в страну в минувшую субботу.





Что делают другие страны, чтобы помочь Индии?





Многие страны направили и продолжают направлять Индии помощь, в том числе медикаменты и медицинскую технику. К 29 апреля таких стран было порядка 40.