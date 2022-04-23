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    09:02, 23 Апрель 2022 | GMT +6

    Смертность населения возросла на 13% в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в структуре причин смертности населения преобладают болезни органов дыхания, системы кровообращения, органов пищеварения, онкологические заболевания и травмы и отравления, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным управления здравоохранения, в прошлом году в регионе скончались 8 469 человек, что на 13% больше, чем в 2020-м году. Показатель смертности в области значительно превышает республиканский – 1 587 и 953 на 100 тыс. населения, соответственно.

    От болезней органов дыхания умер 1 841 человек. Рост – на 340 человек. В облздраве объясняют тенденцию пневмонией на фоне коронавирусной инфекции.

    На втором месте - болезни системы кровообращения, которые стали причиной смерти 1 171 человека. Здесь тоже наблюдается рост на 7%, по сравнению с 2020-м годом.

    Третьей по распространенности является группа заболеваний органов пищеварения. По этой причине скончались 606 человек. Меньше, чем за предыдущий период, на 9%.

    На четвертом месте в структуре смертности – новообразования. В этой группе заболеваний наблюдается тенденция снижения случаев смерти. За 2021 год скончался 561 человек.

    От травм и отравлений в прошлом году погибли 520 человек, на 7% меньше, если сравнивать с 2020-м годом.

    Усугубил ситуацию со смертностью в регионе и коронавирус. В 2020-м году COVID-19 стал причиной смерти 37 человек, в 2021-м – 437 жителей региона. В управлении здравоохранения добавили, что область занимает лидирующую позицию в стране по индексу старения - 62,1 при республиканском в 26,7. Большинство пожилых людей имеют различные хронические заболевания, что влияет на рост смертности при заболевании COVID-19.

    Теги:
    Здравоохранение Северо-Казахстанская область
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