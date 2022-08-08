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Смертность из-за коронавируса в мире выросла в июле в полтора раза
8 Августа 2022 13:28

Смертность из-за коронавируса в мире выросла в июле в полтора раза

МОСКВА. ТАСС – КАЗИНФОРМ - Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире увеличилось в июле на 30 млн, что примерно в полтора раза больше, чем было в июне. Заболеваемость растет второй месяц подряд, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство ТАСС.

Серьезные вспышки отмечаются в Азии, также высокие темпы распространения инфекции все еще фиксируются в нескольких странах Европы. Смертность также пошла вверх. За июль умерли около 64 тыс. человек, что также в полтора раза больше, чем за предыдущий аналогичный период.

В Турции заболеваемость за месяц выросла сразу в шесть раз. Если в начале июля ковид в стране диагностировали примерно у 8 тыс. человек, то в конце - уже у 50 тыс. Самый большой рост в Японии, которая сейчас занимает первое место по заболеваемости в мире. За месяц она подскочила сразу в 10 раз - с 23 тыс. в начале июля до 230 тыс. в конце. Почти в 10 раз произошел рост показателей и в Южной Корее - с 11 тыс. до 100 тыс.

В большинстве европейских стран пик распространения ковида пришелся на середину июля, а в последних числах месяца отмечается резкое снижение. Во Франции во второй половине месяца заболеваемость снизилась в шесть раз (в конце июля там регистрировали около 30 тыс. новых заболевших), в Италии снижение в 3,5 раза (до 40 тыс. инфицированных в сутки). В Германии, где все еще регистрируют свыше 60 тыс. заразившихся, показатели опустились всего в 2,3 раза.

Пятая часть всех умерших за месяц приходится на США, которые занимают первое место по смертности. По сравнению с июнем число летальных исходов в стране возросло на 10%. На втором месте Бразилия, где умерли около 7 тыс. человек за июль, что в полтора раза больше, чем месяцем ранее. В Германии, которая находится на третьей позиции, зарегистрировали 3,1 тыс. смертей, что почти на 50% меньше, чем в первый месяц лета.

Ранее ВОЗ сообщала о более 6,5 млн человек, которые заразились коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю, более 14 тыс. умерли.



Фото: tass.ru





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