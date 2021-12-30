Смертная казнь наносит урон престижу любого демократического государства - Исидор Борчашвили

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Подписанный Главой государства Закон РК «О внесении изменений и дополнения в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросу отмены смертной казни» является политическим событием в жизни государства. Такое мнение выразил директор Института по исследованию уголовно-правовых и уголовно-процессуальных проблем Международного университета «Астана» Исидор Борчашвили, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Закон подписан - смертная казнь отменена. Считаю, что это является политическим событием в жизни нашего государства, народа, что мы отказались от этого вида наказания. Это нужно оценивать по достоинству», - сказал Исидор Борчашвили корреспонденту агентства.

Отказ от смертной казни, по словам спикера, является историческим событием. Вместе с тем Исидор Борчашвили привел свои доводы по поводу того, почему важно такое решение.

«Моя позиция в чем заключается? Первое, в статье первой Конституции РК говорится о том, что «Республика Казахстан провозглашает себя демократическим, светским, социальным государством, высшими ценностями которого являются права и законные интересы человека и гражданина». С точки зрения прав человека смертная казнь является, на мой взгляд, неприемлемым инструментом. На мой взгляд, смертная казнь наносит урон престижу любого демократического государства. Право на жизнь и запрещение пыток лежат в основе Европейской конвенции о правах человека 1950 года», - считает Исидор Борчашвили.

«Должен сказать, что смертная казнь вызывает противоречивое мнение в обществе. Так как ее применение затрагивает некоторые глубинные инстинкты, включая месть, человеческое достоинство, ненависть и страх. Многие в нашем обществе до сих пор считают смертную казнь приемлемым ответом на особо тяжкие преступления. Считаю, что юридически санкционированное убийство является столь же негуманным, сколь и совершенное преступление, наказанием для которого становится смертная казнь. Считаю, что нарушение прав человека не должно караться нарушением права на жизнь», - выразил мнение директор Института.

Также по словам эксперта, в обществе бытует мнение, что наличие смертной казни способно противостоять преступности, то есть, является сдерживающим фактором преступлений.

«Хочу высказать собственную точку зрения: считать, что смертная казнь является сдерживающим фактором в совершении преступления либо росте преступности - это глубокое заблуждение. Статистика по странам, законодательно отменившим смертную казнь, постоянно подтверждает отсутствие связи между казнью и уровнем преступности. Серьезные исследования были проведены Организацией Объединенных Наций в 1996 году. Исследования установили, что отсутствует доказательство того, что казнь является сдерживающим фактором в большей мере, чем пожизненное заключение. На основании их заключения можно прийти к выводу, что пожизненное лишение свободы с точки зрения профилактики, сдерживания играет не меньшую роль, чем смертная казнь», - заявил Исидор Борчашвили.

Напомним, 29 декабря Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнения в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросу отмены смертной казни».

23 декабря 2021 года Парламент принял Закон «О внесении изменений и дополнения в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросу отмены смертной казни».

Закон предусматривает внесение изменений и дополнения в Уголовный, Уголовно-процессуальный, Уголовно-исполнительный кодексы, Закон от 30 марта 1999 года «О порядке и условиях содержания лиц в специальных учреждениях, специальных помещениях, обеспечивающих временную изоляцию от общества» и Закон от 2 января 2021 года «О ратификации Второго Факультативного Протокола к Международному пакту о гражданских и политических правах, направленного на отмену смертной казни».

Отметим, что в мире насчитывается более 150 стран, отказавшихся от смертной казни законодательно или на практике.