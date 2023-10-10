Смертельное отравление детей в Караганде: всех пациентов выписали из больницы

В Караганде все дети, получившие отравление в Центре оказания специальных социальных услуг, сегодня были выписаны из больницы. Расследование дела продолжается, причина смертельного отравления еще не ясна, передает корреспондент агентства Kazinform.

Сегодня из областной детской клинической больницы выписаны еще два пациента, пострадавших в результате массового отравления в Центре оказания специальных социальных услуг для детей Карагандинской области.

- По состоянию на сегодняшний день 12 воспитанников Центра вернулись в социальное учреждение с улучшением общего состояния. Все дети находятся под наблюдением врачей Центра, - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Карагандинской области.

Однако все еще не известно, чем отравились дети. Как сообщили в областной прокуратуре, ведется досудебное расследование.

До сегодняшнего дня прокуроры выявили несколько нарушений.

- В ходе проверки выявлены нарушения в сфере здравоохранения, пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологических требований, соблюдения прав в социальной сфере, трудовых прав. По результатам проверки внесены акты прокурорского надзора в адрес уполномоченных органов. Также по факту нарушения в Центре санитарных правил и гигиенических нормативов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, проводится досудебное расследование управлением досудебного расследования прокуратуры Карагандинской области по ст.304 ч.3 УК РК (Нарушение санитарных правил или гигиенических нормативов). Причина смерти не установлена, назначены экспертизы, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Карагандинской области.

Напомним, 30 июля в Центре оказания специальных социальных услуг для детей Карагандинской области отравились несколько детей, один из них погиб, шестеро находились в реанимации.

Генеральной прокуратурой дано поручение уполномоченным государственным органам и территориальным прокурорам организовать в стране комплексные проверки подобных учреждений.

Как сообщила министр здравоохранения РК Ажар Гиният, анализы на кишечные инфекции дали отрицательный результат.