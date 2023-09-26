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    11:33, 26 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Смертельное отравление детей в Караганде: пятеро - на реабилитации

    Смертельное отравление детей в Караганде: пятеро - на реабилитации
    Фото: primeminister.kz

    Министр здравоохранения Ажар Гиният на брифинге прокомментировала состояние детей, отравившихся в Центре оказания специальных социальных услуг в Карагандинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На лечении находятся пятеро детей. По основному диагнозу – отравлению токсическим веществом дети выздоровели. Они находятся в реабилитационном отделении. В течение 21 дня они будут получать реабилитацию, - прокомментировала Ажар Гиният.


    Что касается причины отравления, по словам министра, следственные органы, в том числе прокуратура еще проводят проверку. Поэтому о результатах еще не сообщили.

    Тем временем, отстраненные от работы сотрудники медцентра уже приступили к работе. Дети находятся под наблюдением. Во время следствия медработников вызывали на допрос, поэтому их отстранили на время.

    Напомним, что в результате отравления детей в Центре оказания специальных социальных услуг в Карагандинской области погиб ребенок. 

    Теги:
    Карагандинская область Здравоохранение Происшествия
    Автор
    Айзада Агильбаева
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