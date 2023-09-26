Смертельное отравление детей в Караганде: пятеро - на реабилитации

Министр здравоохранения Ажар Гиният на брифинге прокомментировала состояние детей, отравившихся в Центре оказания специальных социальных услуг в Карагандинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На лечении находятся пятеро детей. По основному диагнозу – отравлению токсическим веществом дети выздоровели. Они находятся в реабилитационном отделении. В течение 21 дня они будут получать реабилитацию, - прокомментировала Ажар Гиният.



Что касается причины отравления, по словам министра, следственные органы, в том числе прокуратура еще проводят проверку. Поэтому о результатах еще не сообщили.



Тем временем, отстраненные от работы сотрудники медцентра уже приступили к работе. Дети находятся под наблюдением. Во время следствия медработников вызывали на допрос, поэтому их отстранили на время.



Напомним, что в результате отравления детей в Центре оказания специальных социальных услуг в Карагандинской области погиб ребенок.



