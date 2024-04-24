Смертельное ДТП с автобусом в Алматы: суд пройдет в прямом эфире

Верховный суд РК продолжает практику проведения судами республики судебных заседаний в прямом эфире, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ведомства.

- В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам (СМУС) Алматы состоится очередное заседание по уголовному делу в отношении подсудимого, обвиняемого в совершении хулиганства и нарушении правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта, повлекшее по неосторожности смерть трех лиц (ст.293 ч.1, ст.351 ч.3 УК РК). Учитывая общественный интерес к судебному разбирательству, принято решение об организации онлайн-трансляции судебных заседаний, - сообщили в суде.

Судебное заседание состоится в СМУСе г.Алматы сегодня, 24 апреля 2024 года, в 15 часов. Онлайн-трансляция судебного процесса будет транслироваться на YouTube-канале Верховного суда.

В декабре 2023 года в Алматы произошло ДТП — автобус врезался в группу пешеходов.

В департаменте полиции города сообщили, что 22 декабря в 18:15 пассажир автобуса 47-го маршрута (частный перевозчик — ТОО «ДуманТрансКом») в результате конфликта ударил водителя-женщину, которая потеряла сознание и управление над транспортом.