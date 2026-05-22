Смертельный выброс газа: рабочий погиб в канализационном колодце в Жезказгане

В Жезказгане во время работ в канализационном колодце произошла трагедия, унесшая жизнь одного сотрудника коммунального предприятия. Еще один рабочий госпитализирован, его состояние врачи оценивают как тяжелое, передает корреспондент агентства Kazinform.

Во время проведения очистных работ в канализационном колодце в Жезказгане произошел несчастный случай, в результате которого погиб 44-летний сотрудник коммунальной службы. Инцидент случился во время выполнения плановых работ, когда в замкнутом пространстве произошел выброс опасного газа.

По предварительной информации, в колодце находились двое работников. Оба пострадали в результате воздействия неизвестного вещества, предположительно, метана. Один из мужчин 1982 года рождения скончался на месте происшествия, второго — 1986 года рождения — экстренно доставили в медицинское учреждение.

Врачи сообщили, что пациент поступил в крайне тяжелом состоянии с признаками дыхательной недостаточности и был сразу помещен в реанимацию.

— Пострадавший поступил в приемное отделение вечером в тяжелом состоянии, с признаками дыхательной недостаточности. После оказания всей необходимой медицинской помощи его состояние удалось стабилизировать, и утром он был переведен в нефрологическое отделение, — сообщил заведующий отделением областной больницы Дмитрий Угрюмов.

Позднее ситуацию прокомментировали в акимате области Улытау, уточнив обстоятельства происшествия и принадлежность работников к коммунальному предприятию.

— 20 мая 2026 года около 16:40 на пересечении улиц Абая и Чехова произошел несчастный случай с участием работников АО «Предприятие тепловодоснабжения». По предварительным данным, во время очистки канализационного колодца произошел выброс газа. Работник 1982 года рождения скончался на месте, второй работник 1986 года рождения был доставлен в медицинское учреждение бригадой скорой помощи. В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего, а также степень тяжести полученных травм. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 156 УК РК. Ситуация находится на контроле соответствующих государственных органов, — говорится в комментарии акимата.

По факту гибели рабочего и получения травм другим сотрудником правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил охраны труда, повлекшем смерть человека по неосторожности. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

