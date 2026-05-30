Смертельные случаи после пластических операций в Актау и Алматы: начаты внеплановые проверки клиник

В Казахстане участились трагические случаи, связанные с пластическими операциями. За последний месяц в Актау и Алматы после косметических вмешательств скончались два человека. Что стало причиной трагедий и кто понесет ответственность, обсудили в программе «Бүгін.LIVE» на телеканале Jibek Joly, передает корреспондент агентства Kazinform.

Если говорить о случае в Актау, 49-летний Ербол Айтуов обратился в частный медицинский центр для проведения липосакции в области подбородка. По предварительным данным, после введения наркоза состояние пациента резко ухудшилось. В результате мужчина перенес инсульт и впал в кому. В течение месяца он находился без сознания и в начале мая скончался. Родственники погибшего считают, что врачи допустили халатность.

Фото: кадр из видео

Похожий случай произошел две недели назад в Алматы. В одной из частных клиник во время пластической операции умерла блогер Сауле Базархан. По словам родственников, сотрудники клиники своевременно не сообщили им о состоянии пациентки.

— Насколько мне известно, все необходимые анализы были сданы заранее. Только после того, как результаты признали нормальными, сестру пригласили на операцию. Перед вмешательством врач заверил ее, что причин для беспокойства нет, анализы хорошие и операция продлится один-два часа. О трагедии мы узнали не от клиники, а от родственников около семи часов вечера. У погибшей остались двое сыновей. Насколько нам известно, это была ее первая пластическая операция, — рассказал брат Сауле Базархан Болатхан Ермахан.

Фото: кадр из видео

В настоящее время по факту смерти женщины начато расследование. Родственники настаивают на всестороннем и объективном расследовании, установлении точной причины смерти и привлечении виновных к ответственности.

После трагедии в Алматы начались проверки медицинских учреждений

После произошедшего в социальных сетях появилась информация о том, что клиника продолжает проводить операции, несмотря на трагический случай. Юрист Бауыржан Айымбетов пояснил, что приостановить деятельность медицинского учреждения можно только на основании решения суда или заключения Комитета медицинского и фармацевтического контроля.

Фото: кадр из видео

— По решению комитета деятельность медицинской организации может быть временно приостановлена. Если соответствующее решение уполномоченным органом не принято, клиника продолжает работу. Закон предусматривает приостановление деятельности только по решению суда либо уполномоченного органа, — отметил юрист.

Вместе с тем исполняющая обязанности руководителя управления внепланового контроля Министерства здравоохранения РК Махаббат Тайыпова сообщила, что проверки уже проводятся как в Алматы, так и в Актау.

— В настоящее время в двух медицинских учреждениях проводятся внеплановые проверки. Последние два дня специалисты изучают лицензионные документы, соответствие медицинского оборудования установленным требованиям и качество проведенных операций. К проверке привлечены независимые эксперты, в том числе хирурги, терапевты и специалисты в области пластической хирургии, — сообщила она.

Фото: кадр из видео

Также в соцсетях распространялась информация о том, что алматинская клиника якобы работала без лицензии. Однако в ходе проверки эти сведения не подтвердились.

— Лицензирование медицинских организаций осуществляется через платформы eGov и e-License. Клиника, где произошла трагедия в Алматы, имеет действующую лицензию. Проверка проводится на основании постановления департамента по согласованию с органами полиции и прокуратуры. По данному факту возбуждено уголовное дело, поэтому окончательные выводы будут сделаны после завершения всех проверочных мероприятий, — отметила Махаббат Тайыпова.

Сегодня в стране работают 295 медицинских организаций, имеющих лицензию на оказание услуг в сфере пластической хирургии. По словам Махаббат Тайыповой, после двух смертельных случаев рассматривается вопрос о проведении проверок и в других клиниках.

— Сейчас рассматривается возможность комплексной проверки всех 295 клиник по стране. Работа будет проводиться совместно с органами прокуратуры. Уполномоченные органы оперативно реагируют на обращения граждан и принимают меры по выявленным нарушениям, — сказала она.

Ужесточены требования к лицензированию

По словам спикера, в Казахстане изменены требования к лицензированию медицинских организаций. Если раньше лицензия выдавалась бессрочно, то теперь рассматривается механизм ее обновления каждые пять лет.

Контроль за соблюдением лицензионных требований осуществляет Комитет медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения РК через свои территориальные подразделения.

— У Комитета имеются территориальные департаменты в каждой области. Именно эти территориальные подразделения выдают лицензии медицинским организациям, по месту нахождения медицинского учреждения. Лицензия — это не формальный документ на нескольких страницах. Она выдается только после комплексной проверки соответствия всем квалификационным требованиям. Оценивается состояние оборудования, материально-техническая база и квалификация специалистов. Только после этого медицинская организация получает право оказывать услуги, — пояснил Бауыржан Айымбетов.

Юрист также напомнил о правах пациентов. По его словам, документ, который пациент подписывает перед операцией, не освобождает врача от ответственности полностью. Если будет доказано, что при оказании медицинской помощи были допущены нарушения или врачебная ошибка, ответственность будет рассматриваться в рамках законодательства.

— Один из вопросов, который часто вызывает недопонимание в обществе это права пациентов. Согласно Кодексу Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения», каждый пациент должен быть полностью проинформирован о предстоящей медицинской операции и возможных осложнениях. Однако подписание такого документа не означает отказ от права на подачу жалоб в случае возникновения проблем. Пациент лишь подтверждает, что ознакомлен с ходом операции и потенциальными рисками. Если же будут установлены нарушения стандартов оказания медицинской помощи или доказана врачебная ошибка, такие документы не освобождают медицинских работников от ответственности и не имеют решающей юридической силы, — отметил он.

Какие пластические операции наиболее востребованы

Пластическая хирургия сегодня считается одним из самых быстроразвивающихся направлений медицины. По данным специалистов, наибольшим спросом пользуются ринопластика, липосакция, блефаропластика и операции по увеличению или коррекции груди. Также широко распространены инъекционные косметологические процедуры, включая ботокс и филлеры.

Фото: кадр из видео

— В разных странах популярны разные виды пластических операций. Например, в Грузии востребована ринопластика, в странах Азии — блефаропластика, а в Бразилии популярна операция BBL, предполагающая перенос собственного жира пациента в другие части тела. В Казахстане одной из самых распространенных операций также является блефаропластика — удаление излишков кожи верхнего века, — рассказал пластический хирург Асылбек Ахметжанов.

По его словам, любая пластическая операция проходит несколько этапов. Сначала проводится консультация, затем специалисты оценивают необходимость вмешательства и возможные риски для здоровья пациента.

— Все анализы тщательно изучаются. Кроме того, анестезиолог проводит собственную оценку состояния пациента и при наличии факторов риска может не допустить его к операции. Любое хирургическое вмешательство связано с определенными рисками. Некоторые пациенты хотят выполнить сразу несколько операций, однако в таких случаях мы предупреждаем о повышенной опасности и не всегда соглашаемся проводить их одновременно. После операции состояние пациента также находится под постоянным наблюдением, — отметил хирург.

Специалисты называют одной из самых сложных и рискованных операций перенос жировой ткани из области живота в ягодицы. Из-за высокой вероятности осложнений такие вмешательства требуют особенно тщательного контроля состояния пациента.

Напомним, Казахстан внедряет технологии «умной» хирургии нового поколения.