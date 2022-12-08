НОВОСТИ ПО ТЕМЕ ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТБОЛУ
Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Закон и право

Смертельный выстрел близ военного полигона: Верховный суд вынес решение

8 Декабря 2022, 00:40
Смертельный выстрел близ военного полигона: Верховный суд вынес решение

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Мастер участка одного из ТОО был приговорен судом первой инстанции к 2,5 годам лишения свободы за причинение смерти по неосторожности и незаконную перевозку огнестрельного оружия и боеприпасов. Апелляция, отменив приговор, осудила его за умышленное убийство, увеличив срок до 9 лет лишения свободы. Однако Верховный суд РК отменил решение апелляции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт высшего судебного органа.

Кассация, изучив дело и доводы адвокатов осужденного, пришла к тому, что вывод апелляции в полной доказанности вины Ускенбекова в умышленном противоправном причинении смерти потерпевшему основан на предположениях.

Так, по материалам дела Ускенбеков работал по договору мастером участка в ТОО. По приказу директора ТОО была организована транспортировка оборудования к месту работы. ТОО запланировало на законных основаниях проводить геологоразведочные работы на территории военного полигона «Сары-Шаган», о чем свидетельствует наличие соответствующей лицензии, договора и разрешения от арендатора территории.

На военный полигон Ускенбеков выехал с людьми (работниками) и спецтехникой. Когда они были в 10 километрах от рудника, вооруженный пистолетом Макарова и двумя карабинами «Тигр» и «Сайга» потерпевший на своей автомашине подрезал им дорогу, чтобы остановить их движение и воспрепятствовать законной деятельности ТОО. При этом ни осужденный, ни рядом находившиеся с ним рабочие не представляли для потерпевшего никакой угрозы, т.к. у них не было оружия.

«Ускенбеков попросил потерпевшего не мешать им двигаться дальше, сказав, что для каких-либо разговоров потерпевший может приехать на объект. Однако потерпевший крикнул: «я вам не дам тут работать», и выстрелил из винтовки в сторону стоящих напротив людей. В этот момент Ускенбеков увидел, как один из работников ТОО упал с мотоцикла и, подумав, что последний получил огнестрельное ранение, вырвал из рук сидящего в автомобиле потерпевшего пистолет и выбросил его из окна водительской двери. Когда Ускенбеков отходил от машины, потерпевший направил пистолет против него. Ускенбеков, опасаясь за свою жизнь и жизнь окружающих, обеими руками схватил пистолет. Началась борьба, в ходе ее произошел выстрел из пистолета», - сообщили подробности в пресс-службе Верховного суда.

В результате пострадавший погиб в больнице. Услышав это, Ускенбеков добровольно отправился в полицию.

«Указанные обстоятельства подтверждают, что смерть потерпевшего настала из-за неосторожных действий осужденного, у Ускенбекова отсутствовало намерение убивать, он действовал только с учетом угрозы жизни его и окружающих», - отмечают в Верховном суде.

Учитывая изложенное, Верховный суд отменил решение апелляции, признал приговор суда первой инстанции законным и оставил его в силе.


Теги:
Новости по теме
Похитившие деньги на ремонт школы осуждены на семь лет в Акмолинской области
Президент РК принял вновь избранного председателя Верховного суда Асламбека Мергалиева
Жакип Асанов освобожден от должности председателя Верховного суда РК
Читайте также
Похитившие деньги на ремонт школы осуждены на семь лет в Акмолинской области
Приговор вынесли мужчине за присвоение госсубсидий в Костанае
Жакип Асанов освобожден от должности председателя Верховного суда РК
Избран новый председатель Верховного суда РК
Свободы на 10 лет лишилась закладчица в Акмолинской области
Напавших на полицейских 8 человек осудили в Шу
Дикому Арману продлили арест на месяц
Убийство Томирис Байсафы: суд оставил в силе приговор сыну экс-премьера Дагестана
Новости партнеров
Популярное
1 Избран новый председатель Верховного суда РК
2 Назначен исполняющий обязанности акима Караганды
3 Женис Касымбек назначен акимом Астаны
4 Алихан Смаилов представил нового акима Астаны
5 Акимом Карагандинской области назначен Ермаганбет Булекпаев

Лента новостей