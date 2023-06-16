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Смертельный торнадо обрушился на юг США: есть жертвы

Автор:  
Татьяна Кудренок
16 Июня 2023, 10:25
Смертельный торнадо обрушился на юг США: есть жертвы Фото: KAMR

ПЕРРИТОН. КАЗИНФОРМ - Три человека погибли и десятки получили ранения в результате смертельного торнадо, который пронесся по городу Перритон на севере Техаса в четверг вечером, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на CNN.

Мэр Перритона, города, который находится недалеко от границы с Оклахомой, заявил, что торнадо стал причиной гибели по крайней мере трех людей, но точное количество жертв пока неизвестно.

Торнадо разрушил башни связи и парк трейлеров в городе, где проживает около 8 000 человек. Торнадо повредил или разрушил не менее 30 трейлеров.

По словам начальника пожарной охраны Перритона Пола Датчера, в больнице находятся от 50 до 100 человек.

Местная больница Ochiltree General Hospital работает на специальных генераторах на фоне массовых отключений электроэнергии.

Национальная служба погоды сообщила, что торнадо обрушился на город около 17:00 по местному времени в четверг.

По сообщениям местных СМИ, на город могло обрушиться несколько торнадо. Неблагоприятные погодные условия сохранятся для южных штатах США в выходные дни. Ожидается град и разрушительные ветра, а также повторение торнадо.


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