Смертельный торнадо обрушился на Алабаму

БИРМИНГЕМ. КАЗИНФОРМ - По меньшей мере один человек погиб и десятки получили ранения в результате мощного торнадо, обрушившегося поздно вечером в понедельник на город Фултондейл в американском штате Алабама, сообщили официальные лица во вторник, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на NBC News.

Джим Кокер, директор управления по чрезвычайным ситуациям округа Джефферсон, сообщил, что около 20 человек ранены.

Фултондейл, город с населением около 9 тысяч человек, находится в округе Джефферсон - наиболее «подверженном торнадо округу» в Алабаме, сказал Дж. Кокер. По его словам, торнадо пронесся через Фултондейл, а затем двинулся к ближайшему городу Сентер-Пойнт.

На видео видны поврежденные крыши, обрушившиеся стены, перевернутые машины и оборванные линии электропередач.

В Национальной метеорологической службе (NWS) в Бирмингеме заявили, что будет проведена оценка ущерба, чтобы определить силу торнадо.

Многие школы закрыты сегодня из-за серьезных разрушений в северо-восточной части округа.

Власти округа Джефферсон призвали людей укрыться на время шторма и держаться подальше от Фултондейла и Сентер-Пойнт.