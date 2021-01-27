Смертельный торнадо обрушился на Алабаму
Джим Кокер, директор управления по чрезвычайным ситуациям округа Джефферсон, сообщил, что около 20 человек ранены.
Фултондейл, город с населением около 9 тысяч человек, находится в округе Джефферсон - наиболее «подверженном торнадо округу» в Алабаме, сказал Дж. Кокер. По его словам, торнадо пронесся через Фултондейл, а затем двинулся к ближайшему городу Сентер-Пойнт.
На видео видны поврежденные крыши, обрушившиеся стены, перевернутые машины и оборванные линии электропередач.
В Национальной метеорологической службе (NWS) в Бирмингеме заявили, что будет проведена оценка ущерба, чтобы определить силу торнадо.
Многие школы закрыты сегодня из-за серьезных разрушений в северо-восточной части округа.
Власти округа Джефферсон призвали людей укрыться на время шторма и держаться подальше от Фултондейла и Сентер-Пойнт.