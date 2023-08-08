10:28, 08 Август 2023 | GMT +6
Смертельный случай на футбольном поле: в Казахстане проверят все спортплощадки
АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр просвещения РК Гани Бейсембаев ответил на вопросы журналистов касательно несчастного случая в Астане после падения футбольных ворот на мальчика, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Управление образования столицы вчера дало задание проверить все спортивные площадки школ. Не только в Астане, но и по всем другим регионам страны будут проверены спортивные площадки и инвентари», - сказал Гани Бейсембаев в кулуарах Правительства.
Напомним, на 10-летнего мальчика в Астане упали футбольные ворота.
«На территории школы №10 на 10-летнего мальчика упали футбольные ворота. От полученных травм школьник скончался. По данному факту возбуждено уголовное дело, выясняются все обстоятельства», - сообщили в столичном управлении образования.