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    10:28, 08 Август 2023 | GMT +6

    Смертельный случай на футбольном поле: в Казахстане проверят все спортплощадки

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    Фото: Helga/Pixabay
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр просвещения РК Гани Бейсембаев ответил на вопросы журналистов касательно несчастного случая в Астане после падения футбольных ворот на мальчика, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Управление образования столицы вчера дало задание проверить все спортивные площадки школ. Не только в Астане, но и по всем другим регионам страны будут проверены спортивные площадки и инвентари», - сказал Гани Бейсембаев в кулуарах Правительства.

    Напомним, на 10-летнего мальчика в Астане упали футбольные ворота.

    «На территории школы №10 на 10-летнего мальчика упали футбольные ворота. От полученных травм школьник скончался. По данному факту возбуждено уголовное дело, выясняются все обстоятельства», - сообщили в столичном управлении образования.


    Теги:
    Минпросвещения РК Образование Происшествия Дети Происшествия, ЧС Астана Главная
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