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    20:32, 03 Июль 2021 | GMT +6

    Смертельный оползень в Японии: около 20 человек пропали без вести

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    ТОКИО. EURONEWS - КАЗИНФОРМ – По меньшей два человека человека погибли и двадцать пропали без вести в японском городе Атами в префектуре Сидзуока, где в субботу сошел оползень. Стихия разрушила более 10 домов и повредила линии электропередачи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

    К месту происшествия прибыли спасатели и бойцы Сил самообороны. Ведутся поисковые работы. При правительстве Японии создан экстренный штаб по сбору информации.

    В центральных и восточных регионах Японии несколько дней идут сильные дожди. В отдельных районах за минувшие двое суток выпало от 400 до 600 мм. осадков. Жителям некоторых частей префектур - Сидзуока, Канагава и Тиба - было дано распоряжение об эвакуации из-за угрозы наводнения в низинных районах.


    Теги:
    Япония Происшествия, ЧС Происшествия Мировые новости
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