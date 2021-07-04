Смертельный оползень в Японии: около 20 человек пропали без вести

ТОКИО. EURONEWS - КАЗИНФОРМ – По меньшей два человека человека погибли и двадцать пропали без вести в японском городе Атами в префектуре Сидзуока, где в субботу сошел оползень. Стихия разрушила более 10 домов и повредила линии электропередачи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

К месту происшествия прибыли спасатели и бойцы Сил самообороны. Ведутся поисковые работы. При правительстве Японии создан экстренный штаб по сбору информации.

В центральных и восточных регионах Японии несколько дней идут сильные дожди. В отдельных районах за минувшие двое суток выпало от 400 до 600 мм. осадков. Жителям некоторых частей префектур - Сидзуока, Канагава и Тиба - было дано распоряжение об эвакуации из-за угрозы наводнения в низинных районах.