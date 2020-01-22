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Смертельный наезд совершил выехавший на закрытую трассу карагандинский водитель

22 Января 2020 01:28
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Смертельный наезд совершил выехавший на закрытую трассу карагандинский водитель

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Осакаровском районе Карагандинской области молодой водитель, обойдя запрет на выезд из-за плохих погодных условий, выехал на трассу и сбил человека, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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17 января на территории Осакаровского района Карагандинской области на автодороге Екатеринбург – Алматы 25-летний водитель автомашины Toyota Camry наехал на 27-летнего жителя города Караганды. В результате наезда последний получил телесные повреждения. После ДТП водитель Toyota Camry транспортировал пострадавшего в больницу города Темиртау, где он скончался.

«По данному факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 345 УК РК «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека». Водитель Toyota Camry оказал неповиновение сотрудникам полиции, перекрывшим дорогу, за что будет привлечён к ответственности в соответствии со статьей «Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника (военнослужащего) правоохранительного или специального государственного органа, органа военной полиции, судебного пристава, судебного исполнителя» КоАП», - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.


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Ключевые слова: Карагандинская область, ДТП, МВД РК,
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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