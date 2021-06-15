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    16:00, 15 Июнь 2021 | GMT +6

    Смертельный наезд: на трассе в Костанае сбит пешеход

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    КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ —На автотрассе «Костанай-Рудный» на пешеходном переходе сбит 60-летний мужчина, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «13 июня около 23.00 часов на автодороге сообщением «Костанай-Рудный» около микрорайона «Кунай» 36-летний водитель, управляя автомобилем «Toyota Rav 4», направляясь из Рудного в направлении Костаная на пешеходном переходе совершил наезд на 60-летнего пешехода, который переходил проезжую часть дороги. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте»,- сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.

    По факту ДТП ведется досудебное расследование по ст. 345 ч.3 Уголовного кодекса.


    Теги:
    МВД РК ДТП Костанайская область Главная Правоохранительные органы
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