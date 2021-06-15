Смертельный наезд: на трассе в Костанае сбит пешеход

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ —На автотрассе «Костанай-Рудный» на пешеходном переходе сбит 60-летний мужчина, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«13 июня около 23.00 часов на автодороге сообщением «Костанай-Рудный» около микрорайона «Кунай» 36-летний водитель, управляя автомобилем «Toyota Rav 4», направляясь из Рудного в направлении Костаная на пешеходном переходе совершил наезд на 60-летнего пешехода, который переходил проезжую часть дороги. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте»,- сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.

По факту ДТП ведется досудебное расследование по ст. 345 ч.3 Уголовного кодекса.