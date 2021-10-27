Смертельных случаев в результате вакцинации от коронавируса в РФ нет, заявил эксперт

МОСКВА. ТАСС - КАЗИНФОРМ - Летальных исходов в результате острой реакции на введение вакцины от коронавирусной инфекции в России не зарегистрировано. Об этом сообщил во вторник руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра им. Гамалеи Владимир Гущин в эфире Первого канала, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

«Сейчас, когда мы говорим о том, что более сотни миллионов человек получили прививку, мы знаем, что нежелательные явления - это единичные случаи на миллион случаев, на миллион проставленных вакцин. В Российской Федерации в результате острой реакции на введение прививки [от коронавируса] не умер еще никто», - сказал он.

Гущин также подчеркнул, что технологически разработчики российской вакцины от коронавируса имеют возможность менять ее под каждый новый штамм, но в этом нет необходимости, так как «старая вакцина работает настолько эффективно, что менять ее совершенно нет смысла».

«Мы имеем данные когортного исследования, которые показывают, что эффективность защиты «Спутника V» от клинически выраженного ковида у нас 83%, эффективность защиты от госпитализации 90% и защита от смерти 95% - это новый дельта-штамм и его дочерние линии, которые циркулируют в Москве с июня этого года», - добавил он.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 244,2 млн человек, более 4,9 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 8 316 019 случаев заражения, выздоровели 7 213 584 человека, умерли 232 775. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.