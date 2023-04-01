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    14:58, 01 Апрель 2023 | GMT +6

    Смертельные снежные лавины сошли на севере Норвегии: погибли 4 человека

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    Фото: BERGESEN D.Y./AFP
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На севере Норвегии в результате серии снежных лавин погибли четыре человека — двое иностранных туристов и два местных жителя. Сообщается о нескольких пострадавших. Спасательные операции осложнены плохой погодой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

    В это время года сход снежных лавин в Норвегии происходит практически ежедневно, в зоне риска находится 7% территории страны.

    В населенном пункте Рейноя, где погибли местные жители, в открытое море унесло сарай и стадо из 140 козлов.

    В коммуне Тромсё жители были эвакуированы из-за риска схода лавин. Опасность сохранится и в воскресенье. В районе Финнмарк заблокирована дорога, ведущая в город Хаммерфест.

    Жертвами снежных Лавин в Европе ежегодно становятся около сотни человек. В Норвегии за последнее десятилетие погибли свыше 60 человек, большинство трагедией произошло на севере страны. В большинстве случаев жертвами стали фрирайдеры.


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