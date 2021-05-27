Смертельные случаи после вакцинации от COVID-19 расследуют в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В ходе онлайн брифинга на площадке РСК руководитель управления общественного здоровья города Алматы Нариман Табынбаев прокомментировал летальные случаи, произошедшие в Алматы после вакцинации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Летальных случаев было два. Одна наша сотрудница, которая работала в роддоме №4. Она жительница Алматинской области. Сейчас работает несколько комиссий и комплексная комиссия с ведущими специалистами, организованная Министерством здравоохранения РК. Причину смерти выявили как остро сердечная недостаточность. Второй случай, это молодой человек, 42 года, житель города Алматы. По этому случаю сейчас проводится расследование. Расследуется причина смерти и связь с вакцинацией. Данным случаем занимается судебно-медицинская экспертиза. Итоги судмедэкспертизы будут известны 4 июня», - рассказал Нариман Табынбаев.

По словам руководителя УОЗ, на сегодня зарегистрированы 69 случаев, когда пациенты после прививки оказались в стационарах.

«Причины будут расследоваться. Должна быть изучена каждая история. К примеру, у нас были случаи, когда молодой человек накануне отдыхал на Чимбулаке и через три дня получил вакцину, а через пять дней он оказался в больнице. Здесь нужно провести эпидемиологическое расследование. Такие случаи разбираем мы по-разному. Если взять из всех 69 случаев, которые в стационаре, это 0,03 процента от всех вакцинированных случаев. Это очень маленький показатель. Было ли заражение у них после вакцинации, это еще расследуется», - отметил он.

Тем не менее, на уровне городских поликлиник сейчас также ведется регистрация каждого случая. По показателям, случаев реакции от вакцины больше. Сейчас зарегистрировано 7% пациентов с теми или иными реакциями после вакцинации, такими как ночная температура сонливость, недомогание и другие.

Напомним, на 26 мая в Алматы вакцину получили 296 286 человек (89,9%). Из общего количества привитых, лица старше 60-ти лет составляют 30 641 человека (10,5%).

Функционирует 208 пунктов вакцинации в медицинских организациях, школах, на объектах культуры, спорта, на рынках и в ТРЦ города (с возможностью увеличения до 250). Задействованы 307 прививочных бригад из 1 256 человек.

Остаток вакцины на сегодняшний день в городе составляет: 30 699 доз 1 компонента, 53 279 доз 2 компонента.