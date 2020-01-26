Смертельные ливни в Бразилии бьют рекорды, есть жертвы

БУЭНОС-АЙРЕС. КАЗИНФОРМ – По меньшей мере, 30 человек погибли в результате сильных ливней и последовавшего за ними наводнения в восточном штате Минас-Жейрас в Бразилии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Agencia Brasil.

По данным Национального управления гражданской обороны Бразилии, количество жертв разбушевавшейся стихии выросло с 25 человек в субботу вечером до 30 человек в воскресенье утром.

В дополнение к смертельным случаям, без вести пропали 17 человек, а также получили ранения разной степени тяжести еще семь человек. Более 2 500 человек были вынуждены покинуть свои дома.

Отмечается, что в столице штата Белу-Оризонти с четверга по пятницу выпало рекордное количество осадков за всю историю наблюдений с 1910 года – более 171 миллиметра. Синоптики уверяют, что интенсивность дождей начнет падать с воскресенья.

По данным управления, существует большой риск оползней в девяти городах штата, а также в самой столице штата Белу-Оризонти.