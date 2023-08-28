Смертельное отравление детей в Караганде: еще один ребенок скончался

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В многопрофильной детской больнице Караганды сегодня скончался еще один ребенок. По предварительным результатам, причиной смерти стала сердечная недостаточность, передает корреспондент МИА «Казинформ».



Сегодня, несмотря на все усилия врачей, не удалось спасти пациента, который поступил из Центра специальных социальных услуг Караганды 30 июля.

«Мальчик 2012 г.р., находившийся в многопрофильной детской городской больнице, скончался 28 августа. Состояние ребёнка изначально было очень тяжёлое. Тактика терапии постоянно обсуждалась с республиканскими специалистами. Причина смерти - сердечная недостаточность», - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Карагандинской области.

Еще пять детей остаются в реанимации. Их состояние стабильно тяжелое.

Напомним, 30 июля в Центре оказания специальных социальных услуг для детей Карагандинской области отравились несколько детей, один из них погиб, шестеро находились в реанимации.

Генеральной прокуратурой дано поручение уполномоченным государственным органам и территориальным прокурорам организовать в стране комплексные проверки подобных учреждений.

Как сообщила министр здравоохранения РК Ажар Гиният, анализы на кишечные инфекции дали отрицательный результат. Истинную причину отравления детей в Караганде все еще выясняют.