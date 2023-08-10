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    13:44, 10 Август 2023 | GMT +6

    Смертельное отравление детей в Караганде: 10 сотрудников центра вернулись к работе

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    Фото: gov.kz
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – 10 сотрудников центра оказания специальных социальных услуг, ранее отстраненных от работы, снова приступили к своей деятельности. Об этом сообщила вице-министр здравоохранения Айжан Есмагамбетова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По данному факты в области создана комиссия, которую возглавляет заместитель акима области, курирующий социальные вопросы. На тот период был зарегистрирован летальный случай среди воспитанников этого медико-социального учреждения. Тогда комиссией было принято решение об отстранении медицинских работников от своих занимаемых обязанностей на определенное время», - сказала на брифинге в СЦК Айжан Есмагамбетова.

    Она отметила, что вчера решением комиссии 10 медицинских работников возвращены к своей непосредственной деятельности в это медико-социальное учреждение, два медработника, заведующий отведением и врач психиатр пока остаются отстраненными.

    Напомним, что на время проверки исполняющий обязанности директора центра и 12 медработников отстранены от исполнения своих обязанностей. Вместо них сейчас прикомандированы медицинские работники из других медицинских учреждений и направлены медицинские бригады для дальнейшего мониторинга, обследования этого центра.


    Теги:
    Минздрав РК Карагандинская область Здравоохранение Дети Караганда Астана
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