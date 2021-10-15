Смертельное ДТП в Жамбылской области: один скончался, шестеро госпитализированы

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Смертельное ДТП произошло в Жамбылской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

15 октября около 07:20 часов утра на автодороге местного значения Тараз-Сарыкемер 27-летний водитель автомашины Audi, следуя из села Сарыкемер в город Тараз, выехал на полосу встречного движения и допустил лобовое столкновение с автомобилем ВАЗ-2104 под управлением 21-летнего местного жителя.



В результате дорожно-транспортного происшествия водитель ВАЗ, не приходя в сознание, скончался на месте аварии, шесть человек с различными травмами госпитализированы в Сарыкемерскую районную больницу. Проводятся следственные мероприятия, назначен ряд соответствующих экспертиз.

