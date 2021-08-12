Смертельное ДТП в Жамбылской области: двое скончались на месте

ТАРАЗ.КАЗИНФОРМ – Дорожно-транспортное происшествие с гибелью двоих людей произошло в Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

12 августа в 01.10 возле автозаправочной станции «Казмунайгаз», расположенной в селе Гродиково Бесагашского сельского округа Жамбылского района совершено дорожно-транспортное происшествие, рассказали в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области. Столкнулись автомашины Mercedes-Benz и BMW.

На месте происшествия скончались водитель и пассажир автомашины Mercedes-Benz .

«По данному факту начато досудебное расследование по ст. 345 ч.3 УК РК (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека), обстоятельства происшествия выясняются, а также назначены соответствующие судебные экспертизы. Согласно требованиям ст. 201 УПК РК остальные данные досудебного расследования в интересах следствия не подлежат разглашению. Расследование по делу продолжается», - пояснили в правоохранительном ведомстве.

Напомним, в том же Бесагашском сельском округе Жамбылского района 28 июля произошло ДТП с участием машины скорой помощи, ехавшей на вызов в село Бесагаш, и автомобиля Suzuki. В Таразскую городскую больницу были доставлены водитель кареты скорой помощи и два фельдшера. После оказания медицинской помощи все они отпущены домой. Пострадавшему в ДТП водителю Suzuki ампутировали руку.

По предварительной версии, водитель кареты скорой помощи, не включив проблесковые маячки и специальный сигнал, передвигался по второстепенной дороге. На перекрестке он не уступил дорогу автомобилю Suzuki, ехавшему по главной автотрассе, и допустил столкновение.