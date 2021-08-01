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    00:21, 01 Август 2021 | GMT +6

    Смертельное ДТП в Павлодарской области: трое скончались на месте

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Смертельное ДТП произошло на павлодарской трассе. Три человека скончались на месте, передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

    ДТП произошло на трассе Ленинский-Русская поляна. По данным областного департамента полиции, сегодня в 17:30 на дороге в лоб столкнулись «Volkswagen Passat» и «Toyota Carina».

    В результате ДТП на месте от полученных травм скончались три пассажира.

    «Выезжали бригада скорой помощи и медицинская бригада, сформированная на базе центральной районной больницы Иртышского района. Три человека погибли на месте - 51-летняя, 49-летняя женщины и 52-летний мужчина», - рассказали в пресс-службе областной станции скорой помощи.

    Ещё три человека пострадали. Среди них - двое мужчин 1961 и 1971 года рождения и одна женщина 1960 года рождения. Двоих водителей и пассажира «Toyota» с различными травмами доставили в больницу Иртышска.

    На месте продолжают работать полицейские.




    Теги:
    ДТП Происшествия, ЧС для mail.ru Происшествия Павлодарская область
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