Смертельное ДТП в Павлодарской области: трое скончались на месте

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Смертельное ДТП произошло на павлодарской трассе. Три человека скончались на месте, передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

ДТП произошло на трассе Ленинский-Русская поляна. По данным областного департамента полиции, сегодня в 17:30 на дороге в лоб столкнулись «Volkswagen Passat» и «Toyota Carina».

В результате ДТП на месте от полученных травм скончались три пассажира.

«Выезжали бригада скорой помощи и медицинская бригада, сформированная на базе центральной районной больницы Иртышского района. Три человека погибли на месте - 51-летняя, 49-летняя женщины и 52-летний мужчина», - рассказали в пресс-службе областной станции скорой помощи.

Ещё три человека пострадали. Среди них - двое мужчин 1961 и 1971 года рождения и одна женщина 1960 года рождения. Двоих водителей и пассажира «Toyota» с различными травмами доставили в больницу Иртышска.

На месте продолжают работать полицейские.







