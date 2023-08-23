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Смертельное ДТП в Кызылординской области унесло 5 жизней

Редактор:  
Гульсара Кенбаева
23 Августа 2023, 20:38
Смертельное ДТП в Кызылординской области унесло 5 жизней Фото: t.me/POLICE_of_KZ

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - 23 августа около 16:00 в районе села Алмалы Шиелийского района произошло ДТП с участием автомашин Газель и Nexia, в результате которого 5 человек погибли, трое получили травмы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

По данному факту проводится досудебное расследование по ч. 4 ст. 345 УК РК. Назначены соответствующие экспертизы. Выясняются обстоятельства произошедшего.

Сотрудники полиции предупреждают водителей о строгом соблюдении правил дорожного движения и просят не превышать скоростной режим.
Кызылординская область   ДТП   полиция  
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