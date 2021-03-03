Смертельное ДТП в Костанайской области: в полиции раскрыли подробности страшной аварии

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Подробности страшной аварии на трассе в Костанайской области раскрыли в ходе брифинга в департаменте полиции Костанайской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщил заместитель начальника управления местной полицейской службы ДП Костанайской области подполковник полиции Виталий Цой, дорожно-транспортное происшествие произошло по вине водителя «Lexus».

«Водитель автомашины «Lexus RX300» 1984 года рождения, выехавший из Костаная в Аулиеколь, при совершении манёвра «обгон» большегрузной машины, не убедился в безопасности манёвра и совершил столкновение с двигающимся по встречной «Mitsubishi» под управлением водителя 1957 года рождения. В результате ДТП водитель «Lexus» и два пассажира, а также водитель «Mitsubishi» и три пассажира получили телесные повреждения, несовместимые с жизнью, и скончались на месте происшествия», - сообщил В. Цой.

По словам подполковника полиции, ДТП произошло в светлое время суток, видимость не была ограничена. Асфальт был чист и сух. Однако, согласно схеме движения и по информации очевидцев, водитель «Lexus», по словам В. Цоя, не убедился в том, что на встречной полосе нет транспортных средств и при обгоне большегрузной машины допустил грубейшее нарушение правил дорожного движения.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 345, а также назначены все необходимые экспертизы, которые определят скорость и траекторию движения участников ДТП.

Департамент полиции также обратился к водителям транспортных средств с просьбой соблюдать максимальную осторожность при движении на дорогах.

«Особенно актуально это в зимнее время. Дорога не прощает ошибок. Как мы видим по вчерашней аварии, ошибка водителя «Lexus» привела к таким трагическим последствиям»,- добавил В. Цой.

По информации ведомства, в автомашине «Lexus» находились 4 человека, водитель и женщина - из города Нур-Султан, остальные 2 женщины - жители Рудного.

Ранее сообщалось о крупной аварии на трассе Костанай - Аулиеколь и шести погибших. Позже в департаменте полиции сообщили о семерых погибших.