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    18:15, 02 Март 2021 | GMT +6

    Смертельное ДТП в Костанайской области: скончался еще один пассажир

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В департаменте полиции Костанайской области сообщили об ещё одной жертве крупной аварии, произошедшей на трассе Костанай - Аулиеколь, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сотрудниками полиции предварительно установлено, что в автомобиле «Lexus» находились 3 человека, в «Mitsubishi Pajero» - 4. Все погибли на месте происшествия.

    Также установлено, что «Lexus» направлялся в Нур-Султан из Костаная, водитель «Mitsubishi» двигался в сторону областного центра», - дополнили информацию по аварии в департаменте полиции.

    Аварию прокомментировали и в управлении здравоохранения.

    «На вызов выехали две бригады скорой помощи. Констатировали смерть всех участников аварии. 7 человек (трое мужчин в «Lexus» и четверо (мужчина и три женщины) - в «Mitsubishi») погибли на месте. Травмы - несовместимые с жизнью. На данный момент личность установлена у пятерых погибших»,- сообщили в пресс-службе ведомства.

    Ранее сообщалось о шести погибших в крупном ДТП на трассе в Костанайской области


    Теги:
    ДТП Происшествия, ЧС Костанайская область Общество Происшествия
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