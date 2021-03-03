Смертельное ДТП в Костанайской области: скончался еще один пассажир

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В департаменте полиции Костанайской области сообщили об ещё одной жертве крупной аварии, произошедшей на трассе Костанай - Аулиеколь, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Сотрудниками полиции предварительно установлено, что в автомобиле «Lexus» находились 3 человека, в «Mitsubishi Pajero» - 4. Все погибли на месте происшествия.

Также установлено, что «Lexus» направлялся в Нур-Султан из Костаная, водитель «Mitsubishi» двигался в сторону областного центра», - дополнили информацию по аварии в департаменте полиции.

Аварию прокомментировали и в управлении здравоохранения.

«На вызов выехали две бригады скорой помощи. Констатировали смерть всех участников аварии. 7 человек (трое мужчин в «Lexus» и четверо (мужчина и три женщины) - в «Mitsubishi») погибли на месте. Травмы - несовместимые с жизнью. На данный момент личность установлена у пятерых погибших»,- сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее сообщалось о шести погибших в крупном ДТП на трассе в Костанайской области